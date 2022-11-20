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Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Каролину» в НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Каролину» в НХЛ
  • AP

Встреча проходила в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили Сэм Стил и Алекс Голигоски. У «Каролины» единственный гол на счету Себастьяна Ахо.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что три очка россиянина Никиты Кучерова и передача его соотечественника Михаила Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в НХЛ.

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