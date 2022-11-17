Признание Карпина, травма Сафонова и сказка Сычевого: как сборная России готовится к товарищескому матчу с Таджикистаном

Сборная России продолжает подготовку к товарищеской встрече с Таджикистаном. В среду, 16 ноября, она провела предматчевую тренировку. Участие в занятии из-за проблем со здоровьем не приняли Георгий Джикия и Вячеслав Караваев. А травмированный Матвей Сафонов и простудившийся Антон Зиньковский не прилетели вместе с командой в Душанбе. По словам Валерия Карпина, защитник «Спартака» ещё имеет возможность выйти на поле. Также он признался, что если у кого-то из подопечных возникнут проблемы с мотивацией в связи с отстранением от крупных турниров, они больше вызываться не будут. А дебютант Владимир Сычевой отметил, что до сих пор не верит в приглашение.

«Если кто-то не будет выкладываться, его в сборной не будет»

Несмотря на то, что сборная России временно лишена возможности выступать на крупных турнирах, она продолжает активно проводить встречи. Вслед за противостоянием с Киргизией в конце сентября в ноябре её ждут сразу два матча с национальными командами стран Средней Азии.

Первым на очереди оказался Таджикистан, куда подопечные Валерия Карпина прибыли во вторник. А уже на следующий день они провели предматчевую тренировку на арене «Памир Стэдиум», где и состоится противостояние. В занятии не приняли участие сразу четыре человека. В Душанбе не приехали из-за различных проблем со здоровьем Матвей Сафонов и Антон Зиньковский. Не вышли на поле и Георгий Джикия с Вячеславом Караваевым.

Как раз с обсуждения их состояния началась пресс-конференция главного тренера Валерия Карпина. По его словам, о серьёзных травмах речь не идёт, но обоим решили предоставить паузу. При этом он не стал исключать вариант, при котором защитник «Спартака» сыграет с Узбекистаном 20 ноября. Он также пообещал, что на вторую встречу выставит абсолютно другой состав.

Далее специалиста спросили о состоянии поля, на котором занимались его подопечные. Он дипломатично ответил, что газон нельзя назвать как отличным, так и откровенно плохим, зато остался восхищён городом и местными людьми, вспомнив, как бывал здесь ещё во времена СССР со «Спартаком».

«То, что мы видели по дороге из аэропорта до отеля и из окна гостиницы, подсказывает, что всё изменилось. То, что увидел сейчас — это Дубай», — заявил Карпин.

Переходя непосредственно к предстоящей встрече, он признался, что не станет проводить специальный разбор соперника для подопечных и сделает акцент на собственных действиях. Вместе с тем он предупредил их о недопустимости недооценки оппонента.

«Как говорят футболисты, для них честь выступать за сборную России. Если кто-то не будет выкладываться, его в сборной не будет, по крайне мере при мне», — пообещал специалист.

У кого проблем с мотивацией точно возникнуть не должно, так это у дебютантов, благо их в итоговом списке оказалось сразу семеро. Пожалуй, наибольшие авансы выдаются одному из самых талантливых молодых футболистов страны Сергею Пиняеву, которому недавно исполнилось 18 лет. Карпин призвал общественность не навешивать на него ярлыки и не делать выводы раньше времени.

«В прошлом году самый талантливый у вас был Арсен Захарян, теперь — Пиняев. Давайте посмотрим, как он будет развиваться и прогрессировать. У нас было миллион людей, кому в 17–18 пророчили великое будущее, а в 22 их уже не было в футболе. Когда проведёт хотя бы пять сезонов на высшем уровне, тогда и будем давать оценки. Талант есть, но надо посмотреть, как он его реализует», — заключил тренер.

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Другого новичка — Владимира Сычевого — Карпин даже взял с собой на пресс-конференцию, но подчеркнул: это не гарантирует ему вопреки прежней традиции не только получения капитанской повязки, но и места в основе. А сам нападающий заявил, что для него сам факт вызова в национальную команду подобно сказке.

«Если бы три года назад мне такое сказали, я бы не поверил. Я уже поблагодарил Валерия Георгиевича. Он ответил, что это моя работа, за которую меня вызвали. Сидеть здесь — это сказка», — признался форвард.

Вместе с тем он заверил, что адаптация проходит легко, поскольку попал в дружелюбный коллектив, и партнёры сами помогают ему освоиться. Помимо этого, футболист, как и тренер, остался под впечатлением от города, хотя и назвал состояние газона на стадионе, где пройдёт игра, не лучшим.

«Душанбе очень красивый. Порадовали люди — вежливые и приветливые, позитивные. Поле, если честно, не очень хорошего качества, но у нас нет выбора. Завтра на нём будут две команды, и все футболисты находятся в равных условиях», — добавил Сычевой.

Также он дал краткую характеристику команде Таджикистана, назвав её неуступчивой. По его оценке, хозяева много бегают, активно прессингуют и действуют с максимальной самоотдачей в каждом эпизоде.

«Россия — это топ‑сборная даже по европейским меркам»

В сборной России же наибольшее внимание в последние дни было приковано к Карпину, который ещё до пресс-конференции успел несколько раз пообщаться с представителями СМИ и сделать немало любопытных заявлений. Так, в одном из интервью после начала сборов специалист признался, что согласился бы на переход в азиатскую зону, поскольку непонятно, сколько придётся ждать возвращения к турнирам в Европе. Также он вспомнил, как будучи футболистом, вёл не самый спортивный образ жизни.

«Я ел сахар, курил, пил пиво, но больше виски. И ничего хорошего. Я этим не горжусь. Плохо, что рядом со мной не было человека, который бы объяснил, как нужно питаться правильно, как готовиться к тренировкам. До всего доходили своим умом», — приводит слова тренера «РБ-Спорт».

На тему правильного питания в сборной даже успели подколоть Сычевого. Нападающий «Оренбурга» как-то признался, что не любит, когда его признают лучшим игроком матча, поскольку в таком случае не успевает на командный перекус пиццей. Первыми пошутили на эту тему в «Химках», перед очной встречей принеся ему в раздевалку итальянское блюдо. В Новогорске его также встретили характерной коробкой. Однако когда форвард открыл её, внутри оказались три зелёных яблока с надписью «Завтра взвешивание в 8:30».

Футболисты начали собираться на базе национальной команды ещё в воскресенье вечером, а первую тренировку провели в понедельник. А уже на следующий день, непосредственно перед отлётом в Душанбе, она понесла потери. Стало известно, что не примет участие в ближайших матчах Сафонов, получивший небольшое повреждение. В свою очередь Зиньковский простыл и остался в России, но пока сохраняет возможность выйти на поле.

«Тренерский и медицинский штабы решили не рисковать здоровьем футболиста. Голкипер направился в расположение «Краснодара» для дальнейшего восстановления. Зиньковский пока останется в Москве под наблюдением врача «Спартака». Решение о его участии в матчах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья», — объяснил старший врач коллектива Владимир Хайтин.

Зато вынужденный отъезд Сафонова донельзя обострил борьбу за звание первого номера, ведь определить сильнейшего между опытными Антоном Шуниным и Сергеем Песьяковым и находящимся в самом расцвете сил Александром Селиховым, крайне сложно. А помощник Карпина по вратарям Виталий Кафанов лишь дополнительно закрутил интригу, заявив, что такого в сборной на данный момент нет.

Во вторник же она в усечённом составе отправилась в Душанбе. Сам перелёт прошёл спокойно, а игроки коротали время как могли. Например, Михаил Кержаков и Антон Шунин играли в карты с Даниилом Уткиным и Николаем Комличенко. За партией увлечённо наблюдал Карпин, периодически дававший советы подопечным из «Ростова». А по прибытии в Душанбе делегацию ждал достаточно тёплый приём. Для каждого футболиста принимающая сторона подготовила специальные подарки — тюбетейки с надписью «Таджикистан» и шарфы.

А для местной сборной прилёт сильного соперника стал настоящим событием. Так, главный тренер Петр Сегрт признался, что его футболистов ждёт матч жизни. По его мнению, раньше Таджикистан не играл с оппонентами подобного уровня.

«Россия — это топ‑сборная даже по европейским меркам. Да, это товарищеская игра двух команд, между которыми очень большое расстояние. Но каждый наш футболист постарается показать на поле всё самое лучшее, на что способен. Уверен, стадион будет забит до отказа, и ребята будут играть за каждого болельщика, сидящего на трибуне», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

А полузащитник Алишер Джалилов выразил уверенность, что в случае перехода отечественной национальной команды в азиатскую зону она станет там одной из сильнейших и гарантированно войдёт в число фаворитов Кубка континента.