Игры в зачёт: ФИФА и УЕФА одобрили проведение матчей сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном

Национальные федерации Таджикистана и Узбекистана сообщили о получении разрешений от ФИФА и УЕФА на проведение товарищеских матчей со сборной России. Эти встречи будут внесены в международный реестр, а заработанные в них очки — учтены в мировом рейтинге. Тем временем, Валерий Карпин объявил состав команды, в котором оказалось семь новичков.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрили проведение товарищеских матчей сборных Таджикистана и Узбекистана с Россией. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в национальных федерациях обеих стран. Это означает, что очки за встречи будут добавлены в рейтинг ФИФА, а тренеры смогут провести не больше шести замен.

Такая позитивная новость подтверждает тезис, который несколькими днями ранее выдвинул почётный президент РФС Вячеслав Колосков. По его мнению, главная цель предстоящих матчей заключается даже не в игровой практике, хотя и она тоже важна, а в демонстрации того, что Россия не отрезана от мирового футбола.

«Это показатель, что Россия является полноценным членом ФИФА, что с ней можно играть и ничего за это не будет. Этими играми сборная подтверждает, что она не находится в международной изоляции», — отмечал функционер.

Между тем, накануне был оглашён окончательный состав отечественной команды на две встречи. В итоговый список вошли 30 игроков, в том числе семь новичков — Сергей Пиняев, Илья Агапов, Александр Солдатенков, Руслан Литвинов, Артем Карпукас, Лечи Садулаев и Владимир Сычевой.

Как говорил ранее главный тренер команды Валерий Карпин, в товарищеских матчах он планирует сыграть двумя разными составами. Футболисты приступят к тренировкам в Новогорске в понедельник, 14 ноября, а на следующий день вылетят в Душанбе. Встреча с местной сборной пройдёт 17 ноября на Центральном республиканском стадионе, а на следующий день россияне отправятся в Ташкент на игру с Узбекистаном. Она состоится 20 ноября на стадионе «Пахтакор».

Очевидно, что Карпин продолжает эксперименты с составом и приглашает в команду молодых игроков с прицелом на будущее, причём достаточно отдалённое. Как отметил Вячеслав Колосков, в отсутствие официальных соревнований тренерский штаб имеет возможность познакомиться с футболистами, которые обладают потенциалом заиграть в главной команде страны.

«Карпин должен этот потенциал видеть, поработать с ними, знать их личностные качества, как они адаптируются в коллективе, как они воспринимают требования тренеров. В этом нет ничего удивительного. Абсолютно закономерно. Главный тренер должен видеть то, что у него есть даже не сегодня или завтра, а послезавтра», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Сами новобранцы, безусловно, тоже понимают, что нынешний вызов — это большой аванс и возможность проявить себя с лучшей стороны. Так, Сычевой признался, что какое-то время назад даже не мечтал о таком развитии событий. По словам футболиста, его желания ограничивались возможностью играть в РПЛ.

«Видите, получается, что Бог дал мне даже больше, чем я хотел. В итоге я оказался в сборной, приятно, что мне доверили это место. Постараюсь не подвести и остаться на том же уровне, чтобы первый вызов не стал последним», — сказал нападающий в интервью пресс-службе «Оренбурга».

Полузащитник «Локомотива» Карпукас, в свою очередь, отметил, что рад приглашению, однако пока сосредоточен на клубных задачах. В ближайшем туре чемпионата страны железнодорожникам предстоит провести матч со «Спартаком», и футболист настроен приложить все усилия, чтобы удачно сыграть и порадовать болельщиков.

«Уже потом переключусь на работу в сборной. Очень рад, что вызван. Это и честь, и ответственность, и возможность проявить себя. Буду работать на максимуме, по-другому и быть не может», — заявил Артём.

Лечи Садулаев признался, что после объявления состава его телефон разрывался от звонков. По его мнению, на финальное решение Карпина повлияли результаты матча «Ахмата» с «Зенитом»: грозненцы нанесли сине-бело-голубым первое поражение в сезоне — 2:1.

«Я очень рад! Давно не было таких эмоций. Переживал, что не попаду в окончательный список. Но надо было всё доказать в матче с «Зенитом». После победы стало легче», — заметил полузащитник.

Многие специалисты остались довольны появлением в составе 18-летнего Сергея Пиняева, который в последнее время ярко выделяется в национальном первенстве. После перенесённого летом пневмоторакса полузащитник «Крыльев Советов» восстановился и принял участие в девяти матчах РПЛ, в которых забил три мяча и отдал голевую передачу. Кроме того, на его счету уже четыре статуэтки лучшему игроку встречи.

Как отметил известный тренер Игорь Шалимов, Пиняев точно заслужил вызов в сборную.

«Тренерский штаб анализирует, смотрит и делает выбор по новичкам. Я не думаю, что одни лучше, а другие хуже. Но выбор надо отдать на откуп тренерскому штабу. Сейчас в сборной равный состав. Но нет звёзд — нам их не хватает. Как раз Пиняев — одна из звёзд нынешней сборной. Надеюсь, он выйдет в стартовом составе или хотя бы на замену», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Последний матч сборной России прошёл 24 сентября в Бишкеке. Тогда подопечные Карпина одержали победу над командой Киргизии со счётом 2:1.