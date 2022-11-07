Сборная России вылетит в Душанбе на товарищеский матч с Таджикистаном 15 ноября
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Уточняется, что национальная команда проведёт сборы в Новогорске 14 и 15 ноября.
17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе.
Игра между сборными России и Узбекистана пройдёт 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, она начнётся в 15:00 мск.
Ранее бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на информацию о матче сборной России с национальной командой Узбекистана.