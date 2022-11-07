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Сборная России вылетит в Душанбе на товарищеский матч с Таджикистаном 15 ноября

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Сборная России планирует вылететь на товарищеский матч с национальной командой Таджикистана 15 ноября.
Сборная России вылетит в Душанбе на товарищеский матч с Таджикистаном 15 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что национальная команда проведёт сборы в Новогорске 14 и 15 ноября.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе.

Игра между сборными России и Узбекистана пройдёт 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, она начнётся в 15:00 мск.

Ранее бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на информацию о матче сборной России с национальной командой Узбекистана.

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