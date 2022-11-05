Александр Мостовой: ничего не знаю о сборной Узбекистана

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на информацию о матче сборной России с национальной командой Узбекистана.

«Ничего не знаю о сборной Узбекистана. Даже не припомню, встречались ли мы с этим соперником. Единственное, точно знаю, что ещё в моё время, во времена СССР, оттуда были хорошие команды», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Игра между сборными пройдёт 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и начнётся в 15:00 мск.

Также 17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе.

Напомним, что в сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.