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Александр Мостовой: ничего не знаю о сборной Узбекистана

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Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на информацию о матче сборной России с национальной командой Узбекистана.
Александр Мостовой: ничего не знаю о сборной Узбекистана
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Ничего не знаю о сборной Узбекистана. Даже не припомню, встречались ли мы с этим соперником. Единственное, точно знаю, что ещё в моё время, во времена СССР, оттуда были хорошие команды», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Игра между сборными пройдёт 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте и начнётся в 15:00 мск.

Также 17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе.

Напомним, что в сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

 

 

 

 

 

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