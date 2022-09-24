«Будем экспериментировать и рисковать»: Карпин — о тактике на игру с Киргизией, просьбе Зобнина и настроении футболистов

Сборная России в товарищеском матче с командой Киргизии будет экспериментировать и рисковать, а не подстраиваться под соперника. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер Валерий Карпин. Кроме того, специалист объяснил решение не вызывать Руслана Литвинова и Романа Зобнина. В свою очередь, Даниил Фомин признался, что рад возможности выйти на поле под гимн своей страны.

24 сентября сборная России впервые в своей истории сыграет с командой Киргизии. Матч состоится в Бишкеке, и, как пообещал генеральный секретарь местного футбольного союза Нурдин Букуев, перед его началом прозвучит гимн России. Не будет запрета и на российский флаг.

Также по теме Лишённые времени: кто из российских футболистов больше других пострадает от пропуска Евро-2024 Пропуск Евро — 2024 может стать тяжёлым ударом для ряда российских футболистов. Артём Дзюба рискует лишиться повода превзойти...

За два дня до игры в столицу Киргизии прилетели 25 отечественных футболистов (22 полевых игрока и три вратаря), а также тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным. В последний момент команда лишилась полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Он получил повреждение в матче с «Зенитом» и после медицинского обследования покинул Новогорск в первый же день сбора. Ещё раньше стало известно о серьёзной травме защитника ЦСКА Игоря Дивеева. У него диагностировали перелом большеберцовой кости, и на восстановление спортсмену понадобится минимум три месяца.

Накануне основного матча в Бишкеке состоялась товарищеская игра между командами РФС и КФС, в которой Валерий Карпин отметился дублем. Он пошутил, что оформить хет-трик ему помешало местное судейство. Тем временем футболисты сборной России провели предыгровую тренировку в полном составе на стадионе имени Долона Омурзакова. После неё пресс-конференцию провели полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, выбранный капитаном на предстоящую встречу, а также главный тренер команды.

«Приятно играть за сборную и слышать гимн своей страны»

— Даниил, вы завтра выйдете в роли капитана?

— Это вопрос не ко мне. Я не знаю. Если так произойдёт, то я отвечу на этот вопрос. Ничего сказать не могу.

— Успели изучить соперника? Какие сильные и слабые стороны можете выделить?

— У нас были теоретические занятия по сопернику. Какие-то сильные и слабые стороны не могу отметить. У нас матч будет впервые за долгое время. Будем стараться получить удовольствие и показать спортивный результат.

— Генеральный секретарь КФС обещал, что на матче будут присутствовать гимн и флаг России. Что это значит для вас?

— Наверное, соскучился по этому чувству. За сборную всегда приятно играть и слышать гимн своей страны. Большая честь и привилегия — выходить на поле за национальную команду.

— Была ли у вас какая-то культурная программа? Успели посмотреть город?

— У нас сегодня была прогулка, прошлись немного. Смотрели на город, когда ехали в автобусе из аэропорта и на стадион. Времени особо не было. Мы приехали сюда играть в футбол, а не смотреть город.

— Фёдор Смолов сказал, что смотрел игры сборной Киргизии с командами Японии и Таджикистана. Ещё какие-то матчи разбирали на теории?

— Это, наверное, вопрос Валерию Георгиевичу. Мы не смотрели, я не могу ничего сказать. Вам сейчас всё тренер расскажет.

— Где берёте мотивацию при отсутствии официальных матчей?

— Я уже сказал, что мы собрались впервые за долгое время. Есть и мотивация, и настроение сыграть за сборную — больше ничего не нужно. Тебя вызывают в национальную команду страны: какая ещё мотивация нужна?

— Вы уже провели первую тренировку? Как вам качество газона?

— Газон нормального качества. На нём будут играть два соперника. Ничего другого сказать не смогу.

«Время для экспериментов и риска»

— Валерий Георгиевич, расскажите нам о сопернике. Насколько успели изучить команду Киргизии?

— Я уже пять раз говорил: мы углублённо не изучали соперника, не собирались и не хотим. Отталкиваемся от себя. При мне это будет первый матч, в котором можно что‑то попробовать, поэкспериментировать и порисковать. До этого всегда была борьба за каждое очко и гол, особо не до экспериментов. Поэтому хочется что-то попробовать вне зависимости от того, как будет играть соперник.

— Уже определились с составом?

— Состав уже определил. Узнаете завтра.

— Что можете сказать о психологическом состоянии футболистов? Новости тревожные. Сегодня в отеле показалось, что они напряжены.

— На мой взгляд, всё как раз наоборот. Нормальное, хорошее настроение у игроков. Все ходят улыбаются, с большим желанием тренируются. На теориях перед ответственными матчами гробовая тишина. А сегодня зашёл — шум и гам! Улыбаются и смеются, во всяком случае, при мне. Может, они при мне только улыбаются?

Также по теме Отъезд Ломаева, голы Карпина и мотивация Комличенко: чем завершился сбор национальной команды РФ в Новогорске Сборная России по футболу завершила тренировки в Новогорске и отправилась в Бишкек на товарищеский матч с командой Киргизии. Не...

— Роман Зобнин попросил, чтобы его не вызывали на этот сбор. Были ли ещё такие игроки?

— Нет, больше не было никого. Все остальные не попали в итоговый список по нашему выбору. Рома действительно позвонил и попросил не вызывать, потому что есть кое-какие проблемы со здоровьем. Отношусь к этому с пониманием. Если кто-то не может либо даже не хочет, уговаривать не имеет смысла. Не хочет — не надо. На будущий вызов это не повлияет.

— У многих журналистов были сложности с вылетом, двое даже летели с вашей делегацией. Не задавали ли вопросы на границе, не просили ли военный билет?

— Нет, у меня не просили военный билет. У нас всё прошло нормально, вовремя. Так понимаю, на границе всем задают вопросы: служили ли в армии, куда летите, давно ли брали билет... Кто-то даже напрягся.

— Вы собирались вызвать Руслана Литвинова. Почему не получилось?

— Из-за травмы. Мы не знали, будет ли он играть последний матч («Спартак» — «Локомотив», 1:0). До этого он пропустил неделю.

— Вы сегодня провели матч в составе сборной РФС с КФС. Расскажите, пожалуйста, как всё прошло? Дубль сделали. Довольны ли вы игрой?

— Ещё один гол не засчитали, так как судейство было местное. Недоволен. (Смеётся.) Футболисты сборной матч не смотрели, им нужно было отдохнуть и готовиться к тренировке. Посмотрят на YouTube.