Фомин — о матче с Киргизией: всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Киргизии.

«По гимну и флагу соскучились? Да. Всегда приятно играть за сборную России, это всегда честь для меня», — заявил на пресс-конференции 25-летний хавбек.

Фомин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с Киргизией. Для полузащитника эта встреча станет девятой в составе национальной команды России.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.