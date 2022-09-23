Фомин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с Киргизией
- РИА Новости
Российскую команду на поле выведет полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин, сообщает РИА Новости.
Для 25-летнего Фомина встреча со сборной Киргизии станет девятой в составе национальной команды России.
Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.
Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.