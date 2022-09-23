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Фомин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с Киргизией

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Стало известно, кто будет исполнять роль капитана сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Киргизии.
Фомин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с Киргизией
  • РИА Новости

Российскую команду на поле выведет полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин, сообщает РИА Новости.

Для 25-летнего Фомина встреча со сборной Киргизии станет девятой в составе национальной команды России.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.

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