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Фомин заявил, что его мотивация — игра за сборную

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Полузащитник сборной России и «Динамо» Даниил Фомин рассказал о мотивации перед товарищеским матчем с национальной командой Киргизии.
Фомин заявил, что его мотивация — игра за сборную
  • РИА Новости

«Мне больше ничего не нужно, кроме игры за сборную. Мы собрались впервые за долгое время. Какая мотивация? Выступить за национальную команду», — сказа Фомин на пресс-конференции.

Для 25-летнего Фомина встреча со сборной Киргизии станет девятой в составе национальной команды России.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Фомин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Киргизии.

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