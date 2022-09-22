Отъезд Ломаева, голы Карпина и мотивация Комличенко: чем завершился сбор национальной команды РФ в Новогорске

Сборная России по футболу завершила тренировки в Новогорске и отправилась в Бишкек на товарищеский матч с командой Киргизии. Не полетел с коллективом Иван Ломаев, поскольку тренерский штаб посчитал достаточным иметь на одну встречу трёх вратарей. Как отметил наставник коллектива Валерий Карпин, в этот раз он не нагружал подопечных теорией и надеется, что игроки поняли его идеи и смогут реализовать их на поле.

Возможный дебют Кержакова

Сборная России по футболу завершила работу на базе в Новогорске и в четверг вечером вылетела в Бишкек. В составе делегации отсутствует голкипер Иван Ломаев. Как объяснил тренер Виталий Кафанов, на одну товарищескую встречу нет смысла брать четырёх вратарей, поскольку сыграть смогут в лучшем случае двое: в первом тайме точно выйдет Матвей Сафонов, а во втором — Антон Шунин или Михаил Кержаков.

Причём, судя по словам специалиста, в Киргизии может сбыться мечта голкипера «Зенита», который в свои 35 лет ещё ни разу не надевал футболку сборной России в официальном матче.

«Хотел познакомиться с Мишей. Он не всегда первый номер в клубе. Но как палочка-выручалочка. Если выходит, то действует надёжно. Своей карьерой он заслужил вызов в национальную команду», — отметил Кафанов.

Что касается Ломаева, то для голкипера «Крыльев Советов» этот сбор был скорее ознакомительным. При этом тренер вратарей отзывается о нём очень тепло, хотя и журит за бесшабашность.

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«Он авантюрист, поэтому хотел лично на него посмотреть. Провели немало времени у экранов, где разбирали с ним спорные моменты. Я объяснил ему, что хотел бы убрать в его игре, в каких эпизодах он слишком сильно рискует. Думаю, у него большое будущее. Исполнил финт Зидана? У нас бы он его не сделал, так как это проговаривается заранее. Ломаев не боится действовать высоко, бросаться в борьбу. Где ситуации 50 на 50, он рискует. Не каждый это делает. Иван — яркий вратарь. И ошибки у него запоминающиеся, и спасает в таких эпизодах, где не каждый справится», — подчеркнул Кафанов.

Под пристальным вниманием тренерского штаба находятся и другие вратари РПЛ. Особенно радует специалиста появление сразу четырёх молодых голкиперов. Однако, по его словам, пока они не доросли до сборной и должны набраться опыта в своих клубах.

«Например, Худяков. Ему доверяют тренеры, но футболист пока допускает много ошибок. Поймите, молодые вратари всё равно должны свои голы пропустить. Через это они становятся лучше. Нельзя перескакивать ступени. Он растёт, но надо ещё прибавлять. Я общался с Гильерме, он по-отечески помогает», — признался Кафанов.

Также надо отметить особое отношение тренера к натурализованному бразильцу. Его сейчас нет в команде, но как только футболист «Локомотива» начнёт чаще выходить на поле, сразу же окажется в сборной. Даже если первым и вторым номером будет кто-то другой. Гильерме, похоже, создаёт ту самую позитивную рабочую атмосферу, которая требуется спортсменам при подготовке к матчам.

«Я бы хотел, чтобы он был с нами. Это нужно и для коллектива, и для вратарского цеха. Замечательный человек и сильный голкипер. Если говорить об уровне мастерства, он может играть на высоком уровне ещё долго. Однако не знаю, как он себя сейчас чувствует после операции», — добавил Кафанов.

Кроме того, слушая специалиста, становится ясно, какими качествами должен обладать голкипер, чтобы попасть в сборную. Конечно, он должен быть надёжным в воротах и не рисковать без надобности, как это сейчас делает Ломаев.

Но есть и ещё один важный аспект, на который постоянно обращает внимание Кафанов: футбол за последнее время сильно изменился, другими стали и задачи голкипера. Теперь он должен уметь работать с мячом как полевой игрок, выступать в роли последнего защитника и начинать атаки своей команды. По словам специалиста, эта тенденция наметилась в Европе уже давно. Сейчас она пришла и в Россию — с небольшим опозданием.

Самый большой потенциал среди отечественных вратарей тренер видит у Сафонова. По его мнению, Матвей при должном трудолюбии и желании может дорасти до уровня Игоря Акинфеева.

Интересно, что голкипер «Краснодара», когда ему рассказали о словах наставника, очень удивился. При этом игрок подчеркнул важную роль Кафанова в его росте как вратаря.

«Я от вас только слышу, что я первый номер в сборной. До этого не знал. Прежде всего, чувствую уверенность в себе и просто тренируюсь... Кафанов — это большой человек. Он может помочь советом не только на поле, но и в жизни. Хороший тренер. Есть вещи, о которых ты даже не задумываешься, а он обращает на них внимание. На теории показывают ошибки каждого вратаря во время матчей. Видно, он не только трудится в клубе, но и думает про сборную. Я не понимаю, где он находит столько времени, поскольку это огромная работа. Рад, что он меня тренирует», — рассказал Сафонов журналистам.

Разная мотивация игроков

Что касается всей команды, Валерий Карпин признался, что доволен тем, как прошли тренировки. И теперь остаётся надеяться, что футболисты поняли задумки тренера и смогут воплотить их на поле в матче с Киргизией.

«Настроение у всех нормальное, ребята относятся к ситуации так, как нужно. Обстановка доброжелательная. Конечно, за пару дней нельзя успеть что-то наиграть, но можно предложить футболистам идею и подсказать, как её реализовать. Отработать идеально, довести до автоматизма, конечно, нет. У нас одно занятие посвящено обороне, а второе — атаке. Другое дело, что уровень спортсменов позволяет им всё схватывать на лету. И потом претворять в жизнь», — объяснил тренер.

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Новички команды, которых в этот раз аж 12, пока также производят хорошее впечатление. Но, как обращает внимание главный тренер, важнее проявить себя в товарищеском матче.

«Тренироваться и я могу. Но самое главное, что они покажут в субботу. Тогда и будем оценивать», — подчеркнул Карпин.

При этом, по словам специалиста, в этот раз он не стал сильно нагружать подопечных теорией и разбирать игру команды Киргизии. Основная задача — навязать оппоненту свой футбол.

«Не хотим отталкиваться от соперника. Это наше желание и, мне кажется, сейчас это правильно. Давления из-за результата нет. Поэтому нужно в первую очередь оттачивать свои действия», — отметил Карпин.

В то же время наставник подчеркнул, что сборная даже в текущей ситуации должна проводить контрольные матчи. Выходить на поле в них — и есть основная мотивация для футболистов. Согласны с тренером и игроки. По словам Николая Комличенко, он хочет стать лучшим нападающим страны.

«Почему нет? Так думают все профессионалы. Никто не будет расслабляться — все хотят попасть в сборную, оказаться в списке сильнейших. Это и есть мотивация», — заявил форвард.

Далер Кузяев, в свою очередь, отметил важность проведения матчей не только для футболистов, но и для страны.

«Надо показать: сборная есть. Она собирается и тренируется. Для молодых ребят это опыт, который пригодится им на турнирах, когда нас допустят до официальных матчей», — добавил полузащитник.

Отработанный удар Карпина

Отдельной темой, которая затрагивалась на протяжении всего сбора, оказалась техника Карпина. В товарищеском матче тренер стал автором двух голов в ворота команды Медиалиги «Наши парни» (2:3), а на занятиях неоднократно забивал Сафонову. Так что журналисты даже стали переживать по поводу уровня нынешних футболистов.

«Валерий Георгиевич очень здорово бьёт — его обводящий удар в дальний угол тяжело взять. Он у него отработан. Может в любой момент, без разминки, в холодную погоду подойти к мячу и точно попасть в цель. Вряд ли кто из сборников сможет так пробить девять из десяти раз. Это советская школа», — отметил Кафанов.

При этом, по мнению Карпина, натренировать такой удар вполне по силам, главное иметь огромное желание.

«Ещё Ленин говорил: «Нельзя научить, можно научиться». Причём, неважно, в каком возрасте. Я могу показать, как бить, но это нужно постоянно практиковать, а не пару раз. И желательно тренировать не в сборной России, а в детском возрасте», — добавил специалист.

Своё мнение наставник высказал и по поводу исполнения пенальти, когда Сафонов в шутку назвал его удар слабым. «А зачем нужен сильный? Чтобы по воробьям попасть? Главное, чтобы мяч оказался в воротах», — объяснил Карпин.

При этом к своей спортивной форме наставник сборной относится с иронией. На вопрос, сможет ли сыграть в Медиалиге, он ответил: «Минуты три на поле выдержу».

Так что пока, в целом, всё идёт своим чередом. И тренерский штаб сборной России старается искать позитивные аспекты в ситуации. Ранее перед матчами, по словам Кафанова, всегда не хватало два-три дня, чтобы наиграть какие-то комбинации. Сейчас такая возможность есть.