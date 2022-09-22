Самедов: сборная России должна с уважением отнестись к Киргизии

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Киргизией.

«Не считаю, что в игре с Киргизией стоит ждать разгрома. В данной ситуации выбирать не приходится. Наша сборная должна отнестись с уважением к сопернику. В любом случае ребятам будет приятно сыграть матч за национальную сборную», — цитирует Самедова РБК Спорт.

Товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

22 сентября все футболисты сборной России и тренерский штаб вылетят в Бишкек.

Ранее Виталий Кафанов рассказал, кто из вратарей выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с командой Киргизии.