Орлов: восемь немцев получают зарплату в «Локо», а они на 12-м месте

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в московском «Локомотиве».

«Просто посмотрите турнирную таблицу. Мне недавно сказали, что восемь немцев находятся на зарплате в этом клубе... А что они, извините меня, делают?! Какой результат? 12-е место при спонсорстве со стороны РЖД», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» в матче десятого тура чемпионата России уступил «Спартаку» (0:1). Железнодорожники (девять очков) располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Зенит» (26 очков).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал положение клуба в турнирной таблице РПЛ.