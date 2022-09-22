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Орлов: восемь немцев получают зарплату в «Локо», а они на 12-м месте

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Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в московском «Локомотиве».
Орлов: восемь немцев получают зарплату в «Локо», а они на 12-м месте
  • РИА Новости

«Просто посмотрите турнирную таблицу. Мне недавно сказали, что восемь немцев находятся на зарплате в этом клубе... А что они, извините меня, делают?! Какой результат? 12-е место при спонсорстве со стороны РЖД», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» в матче десятого тура чемпионата России уступил «Спартаку» (0:1). Железнодорожники (девять очков) располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Зенит» (26 очков).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал положение клуба в турнирной таблице РПЛ.

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