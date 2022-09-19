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Сёмин прокомментировал положение «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не стал отвечать на вопрос о перспективах железнодорожников.
Сёмин прокомментировал положение «Локомотива» в турнирной таблице РПЛ
  • РИА Новости

«Знаю, что «Локомотив» проиграл «Спартаку». Как «Локомотиву» быть дальше? Не знаю. Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну. Они ответят», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

«Локомотив» в матче десятого тура чемпионата России уступил «Спартаку» (0:1). Единственный мяч забил форвард красно-белых Александр Соболев.

Железнодорожники (12 очков) располагаются на 12-й строчке. «Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на ситуацию с результатами железнодорожников в чемпионате России.

 

 

 

 

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