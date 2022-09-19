Мещеряков: место «Локомотива» в таблице в комментариях не нуждается

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на ситуацию с результатами железнодорожников в чемпионате России.

«Вчерашнее поражение «Локомотива» не поддаётся объяснению. Там нечего комментировать. Результаты и место «Локомотива» в таблице не требуют комментариев. Они говорят сами за себя», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» в матче десятого тура РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, что приехал в расположение молодёжной сборной России в Новогорске не в лучшем настроении.