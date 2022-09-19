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Вратарь «Локомотива» Худяков: после вчерашнего поражения настроение не такое, какое хотелось бы

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Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, что приехал в расположение молодёжной сборной России в Новогорске не в лучшем настроении.
Вратарь «Локомотива» Худяков: после вчерашнего поражения настроение не такое, какое хотелось бы
  • РИА Новости

«После вчерашнего поражения настроение не такое, какое хотелось бы. Но это жизнь, нужно двигаться дальше. Я думаю, что победы придут и всё будет хорошо», — цитирует Худякова «Матч ТВ».

«Локомотив» в матче десятого тура РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о положении «Локомотива».

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