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Баженов — об игре «Локомотива»: там всё удручающе

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о положении «Локомотива».
Баженов — об игре «Локомотива»: там всё удручающе
  • Gettyimages.ru

«Положительные впечатления от игры. Единственное, хотел увидеть, как «Спартак» реагирует в плане борьбы и самоотдачи, когда они добегают за своим игроком, — мне это очень понравилось. Ну и борьбу они всю выиграли», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что красно-белые выглядели намного сильнее железнодорожников. По его словам, результат матча был закономерен.

«Игра «Локомотива»? Честно, там всё удручающе. Мне не нравится «Локомотив». Не вижу, за счёт каких качеств они могут вылезти. Хочу, чтобы «Локомотив» был одним из лидеров чемпионата», — заключил Баженов.

«Локомотив» в матче десятого тура РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что футболист «Локомотива» Иван Кузьмичёв считает, что железнодорожники не будут бороться за выживание в текущем сезоне чемпионата России.

 

 

 

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