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Кузьмичёв: болельщикам «Локомотива» не стоит переживать, что мы будем бороться за выживание

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Футболист «Локомотива» Иван Кузьмичёв считает, что железнодорожники не будут бороться за выживание в текущем сезоне чемпионата России.
Кузьмичёв: болельщикам «Локомотива» не стоит переживать, что мы будем бороться за выживание
  • РИА Новости

«Адаптация в «Локомотиве» проходит нормально. Результат пока неудовлетворительный, но мы справимся. Если тренер решит меня ставить, буду стараться играть по полной всегда. А так, не хочу ставить себя выше других. Это не про меня», — цитирует Кузьмичёва «Чемпионат».

По его словам, у него есть уверенность, что игроки и тренерский штаб смогут исправить положение «Локомотива». Он также подчеркнул, что футболисты приложат все усилия, чтобы подниматься в турнирной таблице.

«Болельщикам «Локомотива» не стоит переживать, что мы будем бороться за выживание», — заключил Кузьмичёв.

21-летний защитник является воспитанником «Урала». За екатеринбургскую команду Кузьмичёв провёл 67 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

7 сентября футболист подписал контракт с «Локомотивом».

«Локомотив» в матче десятого тура РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил работу Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера столичной команды.

 

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