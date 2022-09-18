Наумов: вопрос смены тренерского штаба «Локомотива» назрел окончательно

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил работу Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера столичной команды.

«Вопрос смены тренерского штаба назрел окончательно. Нужно его решать, а не ждать, когда закончится этот этап, назначать нормальных тренеров, создавать игру. Эти тренеры просто не могут игру поставить, каждый играет, как умеет, — нет ни тактики, ничего нет», — цитирует Наумова ТАСС.

Он подчеркнул, что футболистов необходимо мотивировать, чтобы добиться положительных результатов.

«У руководства ведь какая цель: мы тебя берём, засветим, а дальше продадим в европейский клуб. Поэтому футболист и играет только на себя, чтобы себе цену поднять», — добавил Наумов.

«Локомотив» в матче десятого тура РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн дал понять, что не готов обсуждать возможную отставку Циннбауэра.



