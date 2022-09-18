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Наумов: вопрос смены тренерского штаба «Локомотива» назрел окончательно

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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил работу Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера столичной команды.

«Вопрос смены тренерского штаба назрел окончательно. Нужно его решать, а не ждать, когда закончится этот этап, назначать нормальных тренеров, создавать игру. Эти тренеры просто не могут игру поставить, каждый играет, как умеет, — нет ни тактики, ничего нет», — цитирует Наумова ТАСС.

Он подчеркнул, что футболистов необходимо мотивировать, чтобы добиться положительных результатов.

«У руководства ведь какая цель: мы тебя берём, засветим, а дальше продадим в европейский клуб. Поэтому футболист и играет только на себя, чтобы себе цену поднять», — добавил Наумов.

«Локомотив» в матче десятого тура РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн дал понять, что не готов обсуждать возможную отставку Циннбауэра.

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