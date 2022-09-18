Цорн: положение тренера «Локо» Циннбауэра обсудим в перерыве на матчи сборной

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн дал понять, что не готов обсуждать возможную отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра.

«Отправят ли в отставку Циннбауэра? Не готов комментировать. Сейчас в перерыве на матчи сборных мы сядем и всё спокойно обсудим», — сказал Цорн журналистам.

Он также заверил, что намерен отработать контракт с «Локомотивом» полностью. Договор Цорна с московским клубом действует до 2024 года.

«Локомотив» в матче десятого тура РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее Циннбауэр заявил, что «Локомотив» не смог воплотить план на игру со «Спартаком».





