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Цорн: положение тренера «Локо» Циннбауэра обсудим в перерыве на матчи сборной

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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн дал понять, что не готов обсуждать возможную отставку главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Цорн: положение тренера «Локо» Циннбауэра обсудим в перерыве на матчи сборной
  • РИА Новости

«Отправят ли в отставку Циннбауэра? Не готов комментировать. Сейчас в перерыве на матчи сборных мы сядем и всё спокойно обсудим», — сказал Цорн журналистам.

Он также заверил, что намерен отработать контракт с «Локомотивом» полностью. Договор Цорна с московским клубом действует до 2024 года.

«Локомотив» в матче десятого тура РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1).

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее Циннбауэр заявил, что «Локомотив» не смог воплотить план на игру со «Спартаком». 



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