Циннбауэр — о поражении от «Спартака»: мы не смогли воплотить наш план на игру

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение от «Спартака» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

«Мы не смогли воплотить наш план на игру в первом тайме, но после перерыва стали играть лучше. Если мы так будем играть все 90 минут, то будем выигрывать», — цитирует Циннбауэра «Матч ТВ».

Он напомнил, что «Локомотив» две недели проводил по два матча, поэтому почти не оставалось времени для тренировок.

«Сейчас пауза на сборные пойдёт нам на пользу, будет возможность наигрывать связи», — сказал Циннбауэр.

При этом немецкий специалист не смог ответить на вопрос, продолжит ли работу в российском клубе после паузы на матчи сборных.

Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Соболев отличился на 35-й минуте с передачи Данила Пруцева.

«Спартак» (19 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Соболев пропустит матч с «Пари НН» из-за четвёртого предупреждения в сезоне.





