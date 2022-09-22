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Ломаев рассказал, как воспринял решение тренерского штаба сборной России не брать его в Киргизию

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Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев рассказал о своей реакции на новость о том, что он не полетит со сборной России на товарищеский матч с командой Киргизии.
Ломаев рассказал, как воспринял решение тренерского штаба сборной России не брать его в Киргизию
  • РИА Новости

«Это спортивная жизнь, всё нормально. Мне кажется, в жизни каждого спортсмена такое было. Так что новость воспринял нормально. Была приватная беседа, но Кафанов попросил меня, чтобы он остался между нами. Мы много что обсуждали», — цитирует Ломаева Sport24.

По решению тренерского штаба сборной России вратарь Иван Ломаев 22 сентября не полетел на товарищеский матч с Киргизией в Бишкек.

Встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Виталий Кафанов рассказал, кто из вратарей выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с командой Киргизии.

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