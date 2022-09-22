Осинькин считает, что Ломаев получил определённый опыт в сборной России

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не брать вратаря самарского клуба Ивана Ломаева на товарищеский матч с Киргизией.

«Я считаю, что он получил определённый опыт в сборной. Я, как тренер, только доволен. Ломаев вернётся в расположение «Крыльев» завтра днём. Глушенков, Ежов и Коваленко летят в Киргизию. У меня есть информация только по Ломаеву», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Все футболисты и тренерский штаб сборной команды отправились в Бишкек 22 сентября.

Ранее сообщалось, что по решению тренерского штаба сборной России Ломаев не полетел на товарищеский матч с Киргизией в Бишкек.