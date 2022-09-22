Осинькин считает, что Ломаев получил определённый опыт в сборной России
- РИА Новости
«Я считаю, что он получил определённый опыт в сборной. Я, как тренер, только доволен. Ломаев вернётся в расположение «Крыльев» завтра днём. Глушенков, Ежов и Коваленко летят в Киргизию. У меня есть информация только по Ломаеву», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».
Товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.
Все футболисты и тренерский штаб сборной команды отправились в Бишкек 22 сентября.
Ранее сообщалось, что по решению тренерского штаба сборной России Ломаев не полетел на товарищеский матч с Киргизией в Бишкек.