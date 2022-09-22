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Ломаев не полетел со сборной России на матч с Киргизией

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По решению тренерского штаба сборной России вратарь команды Иван Ломаев не полетел на товарищеский матч с Киргизией в Бишкек.
Ломаев не полетел со сборной России на матч с Киргизией
  • РИА Новости

«Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырёх вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева», — цитирует Кафанова Sport24.

Товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Все футболисты и тренерский штаб сборной команды отправились в Бишкек 22 сентября.

Ранее Виталий Кафанов рассказал, кто из вратарей выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с командой Киргизии.

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