Главный тренер сборной Киргизии: не сомневался, что игра с Россией состоится

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин рассказал, что не переживал насчёт проведения товарищеского матча с национальной командой России.

«Были планы — они подтвердились, потом мы начали сборы. Не знаю, как наши руководители, мы готовились в спокойном режиме и ни на что не обращали внимания. Ни на минуту не сомневался, что игра со сборной России будет. А что переживать? Мы на это повлиять никак не можем. Наше дело — готовиться. Поэтому никаких переживаний нет», — приводит слова Крестинина «Матч ТВ».

Товарищеская встреча команд России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Футболисты и тренерский штаб сборной команды отправились в Бишкек 22 сентября.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед товарищеским матчем с Киргизией.