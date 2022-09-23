Карпин: Литвинова не вызвали на матч с Киргизией из-за травмы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не стал вызывать полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова на товарищеский матч с командой Киргизии.

«Кроме Зобнина, больше никто не просил не вызывать его в сборную. Литвинова также хотели вызвать, он был в списках. Но в итоге не вызвали — из-за травмы», — заявил Карпин на пресс-конференции.

Литвинов в девяти матчах за красно-белых в чемпионате России сезона-2022/23 не отметился результативными действиями. Хавбек получил травмы в игре десятого тура с «Локомотивом».

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.