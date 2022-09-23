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В сборной России надеются, что в матче с Киргизией сыграют все 22 полевых игрока

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В пресс-службе сборной России по футболу заявили о том, что в товарищеском матче с командой Киргизии на поле могут выйти все 22 игрока.
В сборной России надеются, что в матче с Киргизией сыграют все 22 полевых игрока
  • РИА Новости

«Завтра на поле выйдут все 22 игрока. Скорее всего, тренерский штаб выпустит по десять человек в каждом из таймов и ещё двоих посмотрим. Хотим, чтобы сыграли все», — заявил представитель пресс-службы.

Товарищеская встреча между командами пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

В столицу Киргизии в составе сборной России прилетели 22 полевых игрока и три вратаря.

Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.

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