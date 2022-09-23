В сборной России надеются, что в матче с Киргизией сыграют все 22 полевых игрока
- РИА Новости
«Завтра на поле выйдут все 22 игрока. Скорее всего, тренерский штаб выпустит по десять человек в каждом из таймов и ещё двоих посмотрим. Хотим, чтобы сыграли все», — заявил представитель пресс-службы.
Товарищеская встреча между командами пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.
В столицу Киргизии в составе сборной России прилетели 22 полевых игрока и три вратаря.
Ранее главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин поделился мнением об отстранении сборной России от международных соревнований.