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Сборная России по футболу огласила итоговый состав на ноябрьские сборы

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Тренерский штаб сборной России по футболу назвал финальный состав национальной команды на ноябрьские сборы.
Сборная России по футболу огласила итоговый состав на ноябрьские сборы
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в список попали 30 футболистов.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе.

Игра между сборными России и Узбекистана пройдёт 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, она начнётся в 15:00 мск.

В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная России вылетит в Душанбе на товарищеский матч с Таджикистаном 15 ноября.

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