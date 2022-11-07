Сборная России по футболу огласила итоговый состав на ноябрьские сборы

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал финальный состав национальной команды на ноябрьские сборы.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в список попали 30 футболистов.

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе.

Игра между сборными России и Узбекистана пройдёт 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, она начнётся в 15:00 мск.

В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сборная России вылетит в Душанбе на товарищеский матч с Таджикистаном 15 ноября.