Сборная России по футболу огласила итоговый состав на ноябрьские сборы
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), в список попали 30 футболистов.
17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе.
Игра между сборными России и Узбекистана пройдёт 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, она начнётся в 15:00 мск.
В сентябре подопечные Валерия Карпина в Бишкеке обыграли команду Киргизии со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что сборная России вылетит в Душанбе на товарищеский матч с Таджикистаном 15 ноября.