Сборная России поздравила Хиддинка с днём рождения

Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка.

«Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера. И ещё раз спасибо за подаренную нам сказку!» — говорится в заявлении.

Напомним, что под руководством нидерландского специалиста сборная России завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы — 2008.

В 2010 году Хиддинк покинул сборную России, не сумев вывести команду на чемпионат мира в ЮАР.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА разрешили проведение матча России с Таджикистаном.