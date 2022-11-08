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Сборная России поздравила Хиддинка с днём рождения

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Пресс-служба сборной России поздравила с днём рождения бывшего главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка.
Сборная России поздравила Хиддинка с днём рождения
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Сегодня 76 лет исполняется нашему дорогому Гусу Ивановичу! От всей души поздравляем легендарного тренера. И ещё раз спасибо за подаренную нам сказку!» — говорится в заявлении.

Напомним, что под руководством нидерландского специалиста сборная России завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы — 2008.

В 2010 году Хиддинк покинул сборную России, не сумев вывести команду на чемпионат мира в ЮАР.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА разрешили проведение матча России с Таджикистаном.

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