Глушаков: плохо, что сборная России нигде не участвует

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на то, что главный тренер сборной России Валерий Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС).

«Продлили контракт с Карпиным до 2024 года? Подписал контракт — хорошо. Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Новое соглашение РФС с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».

Ранее Александр Тарханов заявил, что считает правильным решение РФС продлить контракт с Карпиным.