Глушаков: плохо, что сборная России нигде не участвует
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«Продлили контракт с Карпиным до 2024 года? Подписал контракт — хорошо. Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками», — цитирует Глушакова «Чемпионат».
Новое соглашение РФС с 53-летним специалистом рассчитано до 1 августа 2024 года.
Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».
Ранее Александр Тарханов заявил, что считает правильным решение РФС продлить контракт с Карпиным.