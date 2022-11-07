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Мостовой: мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России

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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что главный тренер Валерий Карпин мог возглавить команду Армении.
Мостовой: мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России. Но при этом я остаюсь при своём мнении, что если человек тренирует команду, то он просто не может работать главным тренером в сборной — это разные вещи», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что нельзя совмещать посты в национальной команде и клубе.

По информации «Чемпионата», перед продлением контракта Карпин вёл переговоры с представителями сборной Армении. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но специалист решил остаться в России.

Новый контракт РФС с 53-летним тренером рассчитан до 1 августа 2024 года.

Ранее в сборной Армении отреагировали на слухи о переговорах с Карпиным.

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