В сборной Армении отреагировали на слухи о переговорах с Карпиным
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«Федерация футбола Армении находится в стадии активного поиска главного тренера сборной и не комментирует процесс переговоров с каким-либо специалистом», — цитирует Карапетяна Sport24.
По информации «Чемпионата», перед продлением контракта Карпин вёл переговоры с представителями сборной Армении. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но специалист решил остаться в России.
Новый контракт РФС с 53-летним тренером рассчитан до 1 августа 2024 года.
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