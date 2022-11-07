В сборной Армении отреагировали на слухи о переговорах с Карпиным

Пресс-секретарь сборной Армении Айк Карапетян отреагировал на информацию о том, что главный тренер команды России Валерий Карпин вёл переговоры с Федерацией футбола Армении.

«Федерация футбола Армении находится в стадии активного поиска главного тренера сборной и не комментирует процесс переговоров с каким-либо специалистом», — цитирует Карапетяна Sport24.

По информации «Чемпионата», перед продлением контракта Карпин вёл переговоры с представителями сборной Армении. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но специалист решил остаться в России.

Новый контракт РФС с 53-летним тренером рассчитан до 1 августа 2024 года.

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