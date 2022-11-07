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В Узбекистане рассказали, было ли давление из-за матча со сборной России

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В Федерации футбола Узбекистана ответили, было ли давление со стороны ФИФА и АФК из-за товарищеского матча со сборной России.
В Узбекистане рассказали, было ли давление из-за матча со сборной России
  • РИА Новости

«Нет, давления со стороны ФИФА и АФК не было. На стадионе ожидается аншлаг. Матч будет на стадионе «Пахтакор», вместимость — 33,5 тыс. зрителей», — цитирует представителя «Спорт-Экспресс».

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Напомним, что главный тренер команды Валерий Карпин продлил контракт с РФС до августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин положительно оценил работу Карпина в сборной России по футболу.

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