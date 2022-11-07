В Узбекистане рассказали, было ли давление из-за матча со сборной России
- РИА Новости
«Нет, давления со стороны ФИФА и АФК не было. На стадионе ожидается аншлаг. Матч будет на стадионе «Пахтакор», вместимость — 33,5 тыс. зрителей», — цитирует представителя «Спорт-Экспресс».
Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.
Напомним, что главный тренер команды Валерий Карпин продлил контракт с РФС до августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин положительно оценил работу Карпина в сборной России по футболу.