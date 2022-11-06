Аршавин положительно оценил работу Карпина в сборной России по футболу
- РИА Новости
«Я был сторонником того, чтобы Валерия Георгиевича назначили. Но, на мой взгляд, он неплохо работал, касаемо последней работы — трудно оценить, уже год сборная не играет», — цитирует Аршавина ТАСС.
Карпин подписал новое соглашение с Российским футбольным союзом (РФС). Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до 1 августа 2024 года.
Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».
Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.