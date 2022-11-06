Аршавин положительно оценил работу Карпина в сборной России по футболу

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России по футболу.

«Я был сторонником того, чтобы Валерия Георгиевича назначили. Но, на мой взгляд, он неплохо работал, касаемо последней работы — трудно оценить, уже год сборная не играет», — цитирует Аршавина ТАСС.

Карпин подписал новое соглашение с Российским футбольным союзом (РФС). Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до 1 августа 2024 года.

Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение, а один матч закончился вничью. Карпин также является главным тренером «Ростова».

Ранее Карпин поблагодарил РФС за предложение продолжить работу в сборной России.