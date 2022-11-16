Тренер сборной Таджикистана — о матче с Россией: мы должны быть реалистами, шансы — 50 на 50

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«Мы должны оставаться реалистами. Тем не менее завтра, когда на поле выйдут 11 игроков Таджикистана и 11 игроков России, шансы будут 50 на 50», — цитирует Сегрта Sport24.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Союз европейских футбольных ассоциаций исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Сегрт прокомментировал вызов в национальную команду на товарищескую игру с Россией нападающего клуба Медиалиги «Броук Бойз» Салама Ашурмамадова.