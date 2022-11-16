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Тренер сборной Таджикистана высказался о вызове игрока из Медиалиги на матч с Россией

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Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт прокомментировал вызов в национальную команду на товарищескую игру с Россией нападающего клуба Медиалиги «Броук Бойз» Салама Ашурмамадова.
Тренер сборной Таджикистана высказался о вызове игрока из Медиалиги на матч с Россией
  • Gettyimages.ru

«Игрок из Медиалиги? Это молодой, талантливый парень, и мы должны смотреть в будущее. Меня не волнует, в какой лиге он играет», — цитирует Сегрта «Чемпионат».

Ашурмамадов выступал за клуб «Истиклол», а так как трансферное окно в августе было закрыто, не смог перейти в другой профессиональный клуб и решил поддерживать форму в Медиалиге.

Встреча между Таджикистаном и Россией состоится 17 ноября в Душанбе. Игра начнётся в 18:00 мск.

Ранее Ашурмамадов прокомментировал свой вызов в сборную Таджикистана на товарищеский матч против команды России.

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