Карпин: на игру с Таджикистаном выйдет один состав, на Узбекистан — абсолютно другой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о составах на ближайшие товарищеские встречи своей команды.

«Надеюсь, никого дозаявлять нам не придётся по причинам травм. А если и будут, то небольшое количество. Приехали 24 полевых футболиста. Две игры подряд за три дня — поэтому завтра выйдет один состав, и абсолютно другой — на игру с Узбекистаном», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее Карпин рассказал, почему защитники Георгий Джикия и Вячеслав Караваев не принимали участия в тренировке.