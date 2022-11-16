Карпин: Джикия и Караваев не тренировались из-за небольших повреждений
- РИА Новости
«Джикия и Караваев не тренировались, потому что есть небольшие повреждения. Надеюсь, что с Узбекистаном они смогут сыграть», — цитирует Карпина Sport24.
Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.
В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.
Ранее тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт высказался о наставнике национальной команды России Валерии Карпине.