Тренер Таджикистана выразил уважение Карпину

Тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт высказался о наставнике национальной команды России Валерии Карпине.

«Возможно, Россия — первая европейская сборная, которая когда-либо с нами играла. Мы должны выразить своё уважение Карпину — это хороший тренер. У команды отличные игроки», — цитирует тренера «Чемпионат».

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.

Ранее Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с национальной командой Таджикистана.