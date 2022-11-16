Мостовой: не верю, что сборная России не обыграет Таджикистан
- РИА Новости
«Не верю, что Россия не обыграет Таджикистан. Конечно, должны побеждать. Если не обыгрывать Таджикистан тем составом, который сейчас есть, то я даже не знаю», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Напомним, что сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.
В сентябре Россия в Бишкеке обыграла Киргизию со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Таджикистана.