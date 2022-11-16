Российский футбольный союз (РФС) подписал меморандум о сотрудничестве с Федерацией футбола Таджикистана.

Как сообщили «Матч ТВ» в Федерации футбола Таджикистана, подписание меморандума состоялось 16 ноября в Душанбе.

Первый вице‑президент Федерации футбола Таджикистана Хуршед Мирзо и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов обсудили пути расширения сотрудничества между федерациями, а также договорились о проведении товарищеских игр между различными командами Таджикистана и России.

17 ноября в Душанбе состоится товарищеская встреча между сборными Таджикистана и России. Матч начнётся в 17:55 мск.

Ранее сообщалось, что РФС в декабре планирует провести матч звёзд Кубка России.