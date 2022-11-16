«Матч ТВ»: РФС в декабре планирует провести матч звёзд Кубка России

Несколько клубов Российской премьер‑лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) получили письма от Российского футбольного союза (РФС) с просьбой рассмотреть участие их игроков в специальном мероприятии по итогам первой половины розыгрыша Кубка России.

Как сообщает «Матч ТВ», мероприятие, в рамках которого также планируется жеребьёвка следующего этапа Кубка России, пройдёт в начале декабря.

По информации источника, игроки клубов РПЛ и ФНЛ сыграют, в том числе, в матче с участием лучших футболистов турнира, который может пройти в новом, экспериментальном формате.

На данный момент окончательный формат мероприятия ещё не определён.

Последний тур группового этапа Кубка России состоится 26 и 27 ноября. Эти матчи станут заключительными перед зимней паузой.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Кубка России между петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом».