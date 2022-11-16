Сычевой: быть в сборной — это сказка

Форвард «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал о вызове в национальную команду.

«Если бы так сказали, то я бы не поверил. Я уже поблагодарил Валерия Георгиевича. На что он ответил, что это моя работа, за которую меня вызвали. Сидеть здесь — это сказка», — приводит слова Сычевого пресс-служба РФС.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Сборная России 17 ноября сыграет в гостях с командой Таджикистана. 20 ноября пройдёт контрольный матч со сборной Узбекистана.

Ранее Сычевой рассказал об адаптации в национальной команде.