Сычевой: я человек, который долго входит в коллектив

Нападающий «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал об адаптации в национальной команде.

«Коллектив в сборной очень хороший. Я сам человек, который долго входит в коллектив. С пацанами общаемся, всё в порядке. Так что в процессе», — цитирует Сычевого «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее агент Сычевого подтвердил интерес к форварду от «Црвены Звезды».