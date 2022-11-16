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Сычевой: я человек, который долго входит в коллектив

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Нападающий «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал об адаптации в национальной команде.
Сычевой: я человек, который долго входит в коллектив
  • Gettyimages.ru

«Коллектив в сборной очень хороший. Я сам человек, который долго входит в коллектив. С пацанами общаемся, всё в порядке. Так что в процессе», — цитирует Сычевого «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. 

Ранее агент Сычевого подтвердил интерес к форварду от «Црвены Звезды».

 

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