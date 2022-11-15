Агент Сычевого подтвердил интерес к форварду от «Црвены Звезды»
- РИА Новости
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«Интерес от «Црвены» действительно есть. Есть сумма отступных, если они её реализуют, то какие проблемы? С Владимиром я ещё особо не общался, знаю, что он сохраняет спокойствие. Сейчас он думает о сборной. Сложно сказать, как всё будет дальше», — цитирует Талаева «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что сербский клуб хочет встретиться с футболистом для обсуждения условий. По его словам, после встречи можно будет говорить о возможном переходе.
В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.