Узнать больше

Агент Сычевого подтвердил интерес к форварду от «Црвены Звезды»

Короткая ссылка
Агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется нападающим оренбургского клуба.
Агент Сычевого подтвердил интерес к форварду от «Црвены Звезды»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Интерес от «Црвены» действительно есть. Есть сумма отступных, если они её реализуют, то какие проблемы? С Владимиром я ещё особо не общался, знаю, что он сохраняет спокойствие. Сейчас он думает о сборной. Сложно сказать, как всё будет дальше», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что сербский клуб хочет встретиться с футболистом для обсуждения условий. По его словам, после встречи можно будет говорить о возможном переходе.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить