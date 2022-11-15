Агент Сычевого подтвердил интерес к форварду от «Црвены Звезды»

Агент форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого Андрей Талаев отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется нападающим оренбургского клуба.

«Интерес от «Црвены» действительно есть. Есть сумма отступных, если они её реализуют, то какие проблемы? С Владимиром я ещё особо не общался, знаю, что он сохраняет спокойствие. Сейчас он думает о сборной. Сложно сказать, как всё будет дальше», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что сербский клуб хочет встретиться с футболистом для обсуждения условий. По его словам, после встречи можно будет говорить о возможном переходе.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.