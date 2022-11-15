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Мостовой: не удивлён, что «Црвена Звезда» заинтересовалась Сычевым

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, что «Црвена Звезда» интересуется форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.
Мостовой: не удивлён, что «Црвена Звезда» заинтересовалась Сычевым
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Црвена Звезда» несколько месяцев назад и Артёмом Дзюбой интересовалась, а потом ещё кем‑то. Сейчас небольшое количество стран может интересоваться нашими игроками. Я не удивляюсь, что Сычевым заинтересовались. Там же люди смотрят — кто как играет, кто где забивает», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

14 ноября «Чемпионат» сообщал, что «Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере Сычевого.

В нынешнем сезоне Сычевой забил 16 мячей и отдал две результативные передачи в 17 матчах за «Оренбург» во всех турнирах. Контракт нападающего с оренбургским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сербский агент Еремич заявил, что не работает над трансфером Сычевого в «Црвену Звезду».

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