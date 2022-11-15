Неоднозначное решение: почему Слуцкий покинул «Рубин», не дождавшись зимней паузы в Первой лиге

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина» после встречи 18-го тура Первой лиги с «Енисеем», в котором его удалили за оскорбление главного арбитра. Как сообщается на официальном сайте клуба, наставник ушёл по собственному желанию, однако в СМИ появилась версия, что решение было принято руководством казанцев. Ситуация выглядит неоднозначной ещё и потому, что двукратный чемпион России выдал шестиматчевую беспроигрышную серию, всего на четыре очка отстаёт от лидера и продолжает борьбу за повышение в классе.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий неожиданно для многих покинул клуб. Как сообщается на официальном сайте команды, он принял данное решение самостоятельно и ушёл по собственному желанию. Кроме того, по информации «Спорт-Экспресса», ему не будет выплачиваться неустойка. Во вторник, 15 ноября, наставник попрощался с футболистами на базе и поблагодарил всех за оказанное доверие.

Ситуация выглядит достаточно странной и неоднозначной. Да, казанцы не блещут в Первой лиге, и фанаты уже не раз скандировали кричалки и даже писали петицию с призывом отправить специалиста в отставку. Им не нравилась серая и равнодушная игра коллектива, а также «невежество и хамство» со стороны футболистов к «болельщикам, городу и республике». Однако в начале октября после двух поражений подряд этот конфликт удалось погасить, при этом менеджмент «Рубина» вновь оказался на стороне Слуцкого.

Команда после этого выдала шестиматчевую серию без поражений. На данный момент у казанцев 31 очко: от лидеров первенства — «Алании» и «Балтики» — отставание составляет всего четыре балла. И шансы «Рубина» на возвращение в РПЛ достаточно высоки. Клуб провалился в Кубке России, но этот турнир в текущем сезоне всё же стоит на втором плане по сравнению с задачей вновь выступать в высшем дивизионе.

Однако, похоже, именно неудовлетворительные результаты стали причиной ухода тренера. По информации Telegram-канала «Инсайдлар», авторы которого пишут в большей степени о казанцах, на самом деле Слуцкий был уволен, а формулировка «по собственному желанию» — лишь попытка «сохранить лицо» специалиста.

Последней каплей для руководства, по слухам, стал матч с «Енисеем», который также борется за выход в РПЛ. Противостояние завершилось ничьей 0:0, а Леонид Викторович не сдержал эмоции, и главный арбитр удалил его с поля за оскорбления. При этом до зимнего перерыва «Рубину» остаётся провести всего две игры — с «Уфой» в гостях и «Нефтехимиком» дома. Решение об отставке выглядит импульсивным и необдуманным: перестановки в тренерском штабе логичнее было бы делать именно после этих встреч. В итоге теперь с футболистами предстоит работать Юрию Уткульбаеву.

Есть и другая версия: в «Пари НН» после ухода в «Локомотив» Михаила Галактионова на данный момент активно ищут наставника, и кандидатура Леонида Викторовича является одной из приоритетных. В Нижнем Новгороде подобные слухи опровергают. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов заявил, что никаких кадровых перестановок в команде делать не планируется.

«Антон Хазов на данный момент исполняет обязанности главного тренера, поэтому будем отталкиваться от результатов команды. Пока есть результат, мы не рассматриваем кандидатуры Леонида Слуцкого и других специалистов», — приводит слова Кудряшова Sport24.

Это версия вызывает сомнения ещё и потому, что Слуцкий летом не ушёл из «Рубина», поскольку считал в том числе своей виной вылет коллектива в Первую лигу и обещал вернуть клуб в РПЛ. Леонид Викторович вряд ли бросил бы дело на полпути.

По мнению бывшего наставника казанцев Рината Билялетдинова, решение тренера, скорее всего, не до конца обдуманное и, скорее, вызвано какой-то ситуацией внутри команды.

«Казалось бы, два тура до зимнего перерыва, можно доукомплектоваться, подготовиться, двигаться дальше, но что-то случилось. Мы этого не знаем, можем только догадываться. Мне видится это решение нелогичным, потому что в том году остался, а тут такое решение. Напрашивается вопрос: какое это было решение? Если не на горячую голову, то не на холодную голову — это точно. Как-то быстро принято без долгого осмысления. Может, что-то всплывёт, но не в виде догадок, а скажет, объяснит почему. Оснований не было, команда делит 3-5-е места», — объяснил специалист в интервью «Чемпионату».

При этом сам Билялетдинов не прочь вернуться в клуб, который возглавлял в 2015 году, и помочь ему выйти в РПЛ. Он признался, что внимательно следит за выступлениями команды. «Сватают» в «Рубин» и Сергея Юрана: тренер пока так и не нашёл работу после ухода из «Химок». Среди кандидатов также Кирилл Новиков, Игорь Черевченко и Вадим Гаранин.

Что касается Слуцкого, то помимо «Пари НН» его могут пригласить и в другие команды из высшего дивизиона. После неудачи «Краснодара» в 17-м туре, когда «быки» проиграли Оренбургу 1:5, появились слухи об отставке Александра Сторожука. Не исключён вариант и с другим южным коллективом — «Сочи», который тоже буксует после ухода Владимира Федотова и занимает пока лишь девятое место в турнирной таблице.

Однако возвращение Леонида Викторовича в РПЛ может стать для него одной из последних попыток реабилитироваться за неудачи последних шести лет. После успеха с ЦСКА и выхода со сборной на Евро-2016 далее последовал спад, и Слуцкому никак не удаётся его прервать. Несмотря на большие тренерские знания и опыт, сначала у него не получилось в «Халле», затем в «Витессе». Казалось, специалист вновь возродился в «Рубине», но и здесь всё закончилось печально.