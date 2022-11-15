Eurostavka: «Сочи» не рассматривает Слуцкого на пост главного тренера
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«Думал, что да, Леонид Викторович может возглавить «Сочи», но мне в клубе сказали, что Слуцкого не рассматривают сейчас», — приводит слова источника Eurostavka.
15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.
Ранее юрист Александр Добровинский рассказал, что тренер Сергей Юран может возглавить «Рубин».