Eurostavka: «Сочи» не рассматривает Слуцкого на пост главного тренера

«Сочи» не рассматривает экс-наставника «Рубина» Леонида Слуцкого на должность главного тренера.

«Думал, что да, Леонид Викторович может возглавить «Сочи», но мне в клубе сказали, что Слуцкого не рассматривают сейчас», — приводит слова источника Eurostavka.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее юрист Александр Добровинский рассказал, что тренер Сергей Юран может возглавить «Рубин».