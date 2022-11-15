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Eurostavka: «Сочи» не рассматривает Слуцкого на пост главного тренера

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«Сочи» не рассматривает экс-наставника «Рубина» Леонида Слуцкого на должность главного тренера.
Eurostavka: «Сочи» не рассматривает Слуцкого на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru
  • © ANP

«Думал, что да, Леонид Викторович может возглавить «Сочи», но мне в клубе сказали, что Слуцкого не рассматривают сейчас», — приводит слова источника Eurostavka.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее юрист Александр Добровинский рассказал, что тренер Сергей Юран может возглавить «Рубин».

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