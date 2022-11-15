Добровинский сообщил, что Юран может возглавить «Рубин»
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«Ходят слухи, что в ближайшее время соответствующее предложение о работе в «Рубине» поступит бывшему тренеру «Химок» Сергею Юрану», — цитирует Добровинского «Спорт-Экспресс».
15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
«Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран трижды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы Слуцкого на возвращение в Российскую премьер-лигу.