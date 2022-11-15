Булыкин оценил вероятность возвращения Слуцкого в РПЛ

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил шансы бывшего главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого на возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Слуцкий давно уже не может добиться результатов. И решил уйти сам, не дожидаясь реакции руководства клуба. Может быть, у Слуцкого и будут предложения из РПЛ. Но ситуация говорит сама за себя», — приводит слова Булыкина VPrognoze.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на решение Слуцкого покинуть «Рубин».