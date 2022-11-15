Белоус: Слуцкому поменьше надо было размениваться на КВН, а концентрироваться на профессии

Футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на решение тренера Леонида Слуцкого покинуть «Рубин».

«Вылет команды из Премьер-лиги в Первую лигу, конечно, успехом не назовёшь. На мой взгляд, ему поменьше надо было размениваться на всякие ток-шоу, КВН, а концентрироваться на своей профессии. Хотя, может, это ему и помогало», — приводит слова Белоуса «Спорт день за днём».

Он также подчеркнул, что тренеру нужно отдохнуть от тренерской работы минимум год.

15 ноября стало известно, что Слуцкий решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

В настоящий момент клуб выступает в Первой лиге после вылета из РПЛ. «Рубин» расположился на пятой позиции, в 18 матчах набрав 31 очко.

Ранее в «Рубине» заявили, что Уткульбаев будет возглавлять команду до конца года.